ВС РФ освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области
Российские военные освободили населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, российские средства ПВО сбили за сутки вертолет, две авиабомбы Hammer, два снаряда HIMARS и 40 беспилотников ВСУ. Также средства ПВО РФ сбили украинский вертолет Ми-8.
ВС РФ за сутки уничтожили склад, на котором хранилось порядка 400 тонн боеприпасов ВСУ, добавили в российском оборонном ведомстве. Кроме того, поражены цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины.
В пятницу, 19 июля, силы ПВО сбили три ракеты ATACMS. Погибших, пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru