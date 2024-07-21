ВС РФ освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области

Российские военные освободили населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

Минобороны сообщило о возвращении из плена 95 российских военных

Кроме того, российские средства ПВО сбили за сутки вертолет, две авиабомбы Hammer, два снаряда HIMARS и 40 беспилотников ВСУ. Также средства ПВО РФ сбили украинский вертолет Ми-8.

ВС РФ за сутки уничтожили склад, на котором хранилось порядка 400 тонн боеприпасов ВСУ, добавили в российском оборонном ведомстве. Кроме того, поражены цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

В пятницу, 19 июля, силы ПВО сбили три ракеты ATACMS. Погибших, пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ТЕГИ:ХарьковВСУУкраинаСпецоперацияЛНР

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