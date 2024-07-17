Минобороны сообщило о возвращении из плена 95 российских военных

Россия вернула 95 российских военных из украинского плена, сообщили в Минобороны РФ.

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В российском оборонном ведомстве отметили, что взамен были переданы 95 военнопленных ВСУ.

Возвращенным из плена военным оказывается психологическая помощь, их доставят в Москву самолетами ВКС, отметили в Минобороны.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что российская сторона обратилась в Международный комитет Красного Креста (МККК) с просьбой помочь в поиске российских бойцов, которые пропали без вести, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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