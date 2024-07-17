Минобороны сообщило о возвращении из плена 95 российских военных
17 июля 202414:38
Россия вернула 95 российских военных из украинского плена, сообщили в Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве отметили, что взамен были переданы 95 военнопленных ВСУ.
Возвращенным из плена военным оказывается психологическая помощь, их доставят в Москву самолетами ВКС, отметили в Минобороны.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что российская сторона обратилась в Международный комитет Красного Креста (МККК) с просьбой помочь в поиске российских бойцов, которые пропали без вести, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru