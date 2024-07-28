ВС РФ освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Прогресс и Евгеновка в Донецкой республике, сообщило Министерство обороны РФ.

Российские военные освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР

Населенные пункты освободили подразделения группировки «Центр». Совокупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за день составили до 1930 человек, уточнили в ведомстве.

Накануне Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Лозоватское в Донецкой республике.

На этой неделе российские силы взяли под контроль Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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