Населенные пункты освободили подразделения группировки «Центр». Совокупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за день составили до 1930 человек, уточнили в ведомстве.

Накануне Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Лозоватское в Донецкой республике.

На этой неделе российские силы взяли под контроль Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».

