ВС РФ освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР
28 июля 202413:49
Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Прогресс и Евгеновка в Донецкой республике, сообщило Министерство обороны РФ.
Населенные пункты освободили подразделения группировки «Центр». Совокупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за день составили до 1930 человек, уточнили в ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Лозоватское в Донецкой республике.
На этой неделе российские силы взяли под контроль Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru