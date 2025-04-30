В Минобороны РФ также отчитались о поражении предприятия ВПК Украины, складов боеприпасов, а также пунктов временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 156 районах.

Кроме того, российские средства ПВО уничтожили четыре управляемые авиабомбы JDAM и реактивный снаряд HIMARS производства США, а также 125 беспилотников.



Потери ВСУ за минувшие сутки составили около 1430 военнослужащих.

Ранее российская армия нанесла удар по складам с боеприпасами ВСУ, в том числе для РСЗО HIMARS, напоминает «Свободная пресса».

