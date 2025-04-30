ВС РФ освободили Новое в ДНР
Российская армия освободила населенный пункт Новое в ДНР, сообщили в российском оборонном ведомстве.
В Минобороны РФ также отчитались о поражении предприятия ВПК Украины, складов боеприпасов, а также пунктов временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 156 районах.
Кроме того, российские средства ПВО уничтожили четыре управляемые авиабомбы JDAM и реактивный снаряд HIMARS производства США, а также 125 беспилотников.
Потери ВСУ за минувшие сутки составили около 1430 военнослужащих.
Ранее российская армия нанесла удар по складам с боеприпасами ВСУ, в том числе для РСЗО HIMARS, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собчак: Актеру Даниле Козловскому помогли вернуться на сцену покровители
- Россиянам рассказали об удвоенной оплате работы на майские праздники
- Латвия закрыла въезд певице Орбакайте и композитору Бреговичу
- ВС РФ освободили Новое в ДНР
- Песков анонсировал фильм про Владимира Путина
- «Вкусвилл» закрыл 10% своих магазинов за три месяца
- В Белгородской области три человека пострадали при атаке дрона ВСУ
- Песков: Россия расплатилась с США по ленд-лизу при Путине в 2006 году
- Российский фильм «Кончится лето» получит англоязычный ремейк
- Песков: Моди не приедет в Москву на 9 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru