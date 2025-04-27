В Горловке при обстрелах ВСУ пострадали три мирных жителя

В Горловке в результате обстрелов ВСУ пострадали три мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Иван Приходько.

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По его словам, это произошло во время обстрела украинской стороной жилого массива «Комсомолец». До этого политик также объявил, что в Дзержинске двое мирных жителей были ранены в результате атаки ВСУ.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что ВСУ попытались испытать ракетные системы на гражданском объекте в Одесской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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