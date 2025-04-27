В Горловке при обстрелах ВСУ пострадали три мирных жителя
27 апреля 202511:47
В Горловке в результате обстрелов ВСУ пострадали три мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Иван Приходько.
По его словам, это произошло во время обстрела украинской стороной жилого массива «Комсомолец». До этого политик также объявил, что в Дзержинске двое мирных жителей были ранены в результате атаки ВСУ.
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что ВСУ попытались испытать ракетные системы на гражданском объекте в Одесской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев: ВС РФ продолжают громить ВСУ
- СМИ сообщили о последнем зашифрованном послании папы Римского Франциска
- В Горловке при обстрелах ВСУ пострадали три мирных жителя
- Володин перечислил начинающие действовать в мае законы
- Момент наезда внедорожника на толпу в Ванкувере попал на видео
- Число пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас в Иране увеличилось до 1139
- В Госдуме назвали позицию Трампа по Крыму здравомыслящей
- СМИ: Верховный суд признал ничтожным оформленный мошенниками договор на кредит
- Названа возможная причина взрыва в иранском порту Бендер-Аббас
- СМИ: Зеленскому придется принять предложение Трампа по Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru