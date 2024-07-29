ВС РФ освободили населенный пункт Волчье в ДНР

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что ВС РФ уничтожили пункт дислокации боевиков в Великой Новоселовке — оккупированной ВСУ части ДНР.

Кроме того, российские военные уничтожили на аэродроме штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины и две РЛС.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что украинская армия полностью лишилась первой линии укреплений в районе агломерации Славянск — Краматорск, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

