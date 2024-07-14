ВС РФ освободили населенный пункт Урожайное в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Урожайное в Донецкой республике, сообщило 14 июля Министерство обороны РФ.

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Восход в ДНР

Населенный пункт расположен на Времевском выступе. Его заняли подразделения группировки «Восток».

Ранее о взятии населенного пункта под контроль сообщал блогер Борис Рожин. По его словам, российские силы водрузили триколор над зданием местной администрации.

На этой неделе Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Яснобродовка в ДНР, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРУкраинаРоссийская Армия

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