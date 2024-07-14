ВС РФ освободили населенный пункт Урожайное в ДНР
14 июля 202413:41
Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Урожайное в Донецкой республике, сообщило 14 июля Министерство обороны РФ.
Населенный пункт расположен на Времевском выступе. Его заняли подразделения группировки «Восток».
Ранее о взятии населенного пункта под контроль сообщал блогер Борис Рожин. По его словам, российские силы водрузили триколор над зданием местной администрации.
На этой неделе Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Яснобродовка в ДНР, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru