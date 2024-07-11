Российские военные взяли под контроль населенный пункт Восход в ДНР

До этого российская армия взяла под контроль Яснобродовку. Также Вооруженные силы России освободили населенный пункт Чигари в ДНР. Российским силам удалось улучшить положение сил в регионе, отодвинув противника.

В начале июля ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Степовая Новоселовка в Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».

