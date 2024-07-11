Российские военные взяли под контроль населенный пункт Восход в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Восход в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что боевые действия здесь ведутся силами подразделений группировки войск «Центр». В отчете военного ведомства говорится, что потери ВСУ в зоне группировки "Центр" в ДНР за сутки составили 335 военных, а также две БМП, одна из которых Bradley.

ВС РФ освободили населенный пункт Чигари в ДНР

До этого российская армия взяла под контроль Яснобродовку. Также Вооруженные силы России освободили населенный пункт Чигари в ДНР. Российским силам удалось улучшить положение сил в регионе, отодвинув противника.

В начале июля ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Степовая Новоселовка в Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина

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