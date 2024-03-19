ВС РФ освободили населенный пункт Орловка в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Орловка на авдеевском направлении, сообщило Минобороны России.

ВС РФ ударили по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ

В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении пункта дислокации ДРГ ВСУ у границ Курской области.

Также российские войска уничтожили украинские ДРГ в лесном массиве приграничного с Белгородской областью района.

Ранее над Белгородской областью сбили девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияУкраинаВСУ

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