ВС РФ освободили населенный пункт Орловка в ДНР
19 марта 202413:36
Российские военные освободили населенный пункт Орловка на авдеевском направлении, сообщило Минобороны России.
В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении пункта дислокации ДРГ ВСУ у границ Курской области.
Также российские войска уничтожили украинские ДРГ в лесном массиве приграничного с Белгородской областью района.
Ранее над Белгородской областью сбили девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru