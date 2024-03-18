ВС РФ ударили по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ

Российские войска нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

При ракетном ударе по санаторию в Одессе уничтожены около 100 западных наемников

Отмечается, что Вооружённые силы России использовали оперативно-тактическую авиацию, ракетные войска и артиллерию.

«Также поражена живая сила и военная техника противника в 137 районах», - указали в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что группировка войск «Центр» ВС России нанесла поражение примерно по 370 целям ВСУ, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияАтакаМинобороны РФСбу УкраиныВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры