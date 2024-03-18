ВС РФ ударили по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ
18 марта 202414:30
Российские войска нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что Вооружённые силы России использовали оперативно-тактическую авиацию, ракетные войска и артиллерию.
«Также поражена живая сила и военная техника противника в 137 районах», - указали в ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что группировка войск «Центр» ВС России нанесла поражение примерно по 370 целям ВСУ, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru