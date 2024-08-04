ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР

Подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) взяли под контроль село Новоселовка Первая в Донецкой республики, сообщили в воскресенье в Министерстве обороны.

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«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики», - говорится в заявлении.

Также в ведомстве отметили улучшение позиций подразделений группировки «Восток». Уничтожено два склада боеприпасов украинских войск.

Ранее российские силы освободили населенный пункт Волчье в ДНР, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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