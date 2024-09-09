ВС РФ освободили населенный пункт Мемрик в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Мемрик в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны России.

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Российские средства ПВО за сутки уничтожили четыре снаряда РСЗО HIMARS и 45 украинских беспилотников.

Потери украинской стороны в зоне ответственности группировки войск «Север» составили порядка 150 военных, добавили в российском оборонном ведомстве.

Ранее системы ПВО ВС РФ сбили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Коновалов Алексей
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