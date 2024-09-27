Кроме того, свыше 30 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал», нанесли за неделю ВС РФ по инфраструктуре военных аэродромов, предприятию ВПК Украины, объектам энергетики и воинскому эшелону с западным вооружением и техникой.

Российские средства ПВО за неделю сбили две переоборудованные для поражения наземных целей ракеты С-200, 20 управляемых авиационных бомб Hammer, ракету ATACMS, 10 управляемых ракет большой дальности «Нептун», две ракеты HARM, 39 реактивных снарядов HIMARS и Vampire, а также 482 украинских беспилотника.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили технику и пехоту ВСУ, сорвав ротацию неприятеля в Курской области, передает «Свободная пресса».

