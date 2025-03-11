ВС РФ освободили населенный пункт Горького в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Горького в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве также отметили, что за минувшие сутки ВС РФ поразили военные объекты аэродромной инфраструктуры, скопления живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 147-ми районах.
Российские средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы JDAM, два реактивных снаряда HIMARS и реактивный снаряд Vampire.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что атака украинских беспилотников на Москву велась как минимум из трех областей Украины, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru