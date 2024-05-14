ВС РФ освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области
Российские военные освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве также отчитались о поражении отрядов ВСУ в районах Веселого, Волчанска и Липцов Харьковской области. Потери украинской стороны составили порядка 135 военных.
Кроме того, российские средства ПВО за сутки уничтожили 26 украинских БПЛА, девять бомб Hammer, две ракеты HARM и три ATACMS, 43 реактивных снаряда Vampire чешского производства и «Ольха».
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что комплекс «Сармат» поставлен в российские войска и в скором времени будет продемонстрирован, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru