В российском оборонном ведомстве также отчитались о поражении отрядов ВСУ в районах Веселого, Волчанска и Липцов Харьковской области. Потери украинской стороны составили порядка 135 военных.

Кроме того, российские средства ПВО за сутки уничтожили 26 украинских БПЛА, девять бомб Hammer, две ракеты HARM и три ATACMS, 43 реактивных снаряда Vampire чешского производства и «Ольха».

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что комплекс «Сармат» поставлен в российские войска и в скором времени будет продемонстрирован, отмечает RT.

