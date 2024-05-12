ПВО сбила в Белгородской области шесть ракет «Точка-У» и шесть реактивных снарядов
Силы противовоздушной обороны в воскресенье, 12 мая, отразили атаку Вооруженных сил Украины на Белгород, сообщило Министерство обороны РФ.
Атака отражена около 11:40 мск. По данным Минобороны, сбито шесть ракет тактического комплекса «Точка-У».
Также уничтожено четыре реактивных снаряда системы «Вампир» и два снаряда установки «Ольха». Осколками ракеты «Точка-У» поврежден жилой дом в Белгороде, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что при обрушении части многоквартирного жилого дома на улице Щорса в Белгороде пострадали 10 человек, передает «Радиоточка НСН».
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