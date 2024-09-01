ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенные пункты Выемка и Птичье в Донецкой республике, сообщило в воскресенье Министерство обороны.

Российские войска освободили населенные пункты Стельмаховка и Николаевка

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями полностью освободили населенный пункт Птичье», - отметили в ведомстве.

Населенный пункт Птичье освобожден подразделениями группировки войск «Южная».

Ранее российские войска освободили населенный пункт Синьковка и Стельмаховка в Луганской республике, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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