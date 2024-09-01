ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР
1 сентября 202413:21
Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенные пункты Выемка и Птичье в Донецкой республике, сообщило в воскресенье Министерство обороны.
«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями полностью освободили населенный пункт Птичье», - отметили в ведомстве.
Населенный пункт Птичье освобожден подразделениями группировки войск «Южная».
Ранее российские войска освободили населенный пункт Синьковка и Стельмаховка в Луганской республике, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru