Российские войска освободили населенные пункты Стельмаховка и Николаевка

Российские военные освободили населенные пункты Стельмаховка (Луганская Народная Республика) и Николаевка (Донецкая Народная Республика). Об этом сообщает Минобороны.

Как отметили в оборонном ведомстве, Стельмаховка была освобождена «в результате решительных действий группировки войск «Запад».

«Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Николаевка», — подчеркнули в Минобороны.

Ведомство добавило, что российские военные продолжают продвижение в глубину обороны противника в ДНР.

Ранее армия России освободила населенный пункт Орловка, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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