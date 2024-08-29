Российские войска освободили населенные пункты Стельмаховка и Николаевка
Российские военные освободили населенные пункты Стельмаховка (Луганская Народная Республика) и Николаевка (Донецкая Народная Республика). Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в оборонном ведомстве, Стельмаховка была освобождена «в результате решительных действий группировки войск «Запад».
«Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Николаевка», — подчеркнули в Минобороны.
Ведомство добавило, что российские военные продолжают продвижение в глубину обороны противника в ДНР.
Ранее армия России освободила населенный пункт Орловка, напоминает «Свободная пресса».
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