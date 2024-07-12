ВС РФ освободили четыре населенных пункта в ДНР за неделю

Российские военные за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Человек пострадал при атаке беспилотника ВСУ на автобус в Донецке

По данным российского оборонного ведомства, потери украинской стороны составили порядка 2785 военных, два танка, в том числе Abrams.

Кроме того, за неделю в плен сдались 22 украинских военных.

Ранее два автомобиля были атакованы дронами-камикадзе ВСУ в Борисовском районе Белгородской области., напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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