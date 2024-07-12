ВС РФ освободили четыре населенных пункта в ДНР за неделю
12 июля 202416:32
Российские военные за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР, сообщили в Минобороны России.
По данным российского оборонного ведомства, потери украинской стороны составили порядка 2785 военных, два танка, в том числе Abrams.
Кроме того, за неделю в плен сдались 22 украинских военных.
Ранее два автомобиля были атакованы дронами-камикадзе ВСУ в Борисовском районе Белгородской области., напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru