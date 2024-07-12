Человек пострадал при атаке беспилотника ВСУ на автобус в Донецке

Беспилотник ВСУ сбросил взрывоопасный предмет на маршрутный автобус в Донецке, пострадал один человек. Об этом написал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

В белгородской Вознесеновке водитель автобуса пострадал при атаке дрона

Как отметил градоначальник, инцидент произошел в районе шахты имени Скочинского.

«Поврежден автобус маршрута №41. Есть пострадавший, информация уточняется», — указал Кулемзин.

Ранее в Донецке на территории больницы №11 упала неразорвавшаяся ракета американской РСЗО HIMARS, правоохранители и саперы МЧС огородили место ЧП, чтобы обезвредить боеприпас, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиДНРДонецк

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