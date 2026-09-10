Стоматолог‑ортопед Агами предрек переворот в медицине

Более половины всех газовых плит в квартирах Москвы проверили с начала года Открыт новый съезд с Московского скоростного диаметра на Каширское шоссе Новое здание для сотрудников полиции построят в районе Царицыно Рекорд по выращиванию капусты установлен на ВДНХ В столичный регион идёт похолодание