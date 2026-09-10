Стоматолог‑ортопед Агами предрек переворот в медицине

Традиционная медицина часто работает по принципу «тушим пожар», когда проблема уже возникла, а генетический анализ позволяет перейти от реагирования к управлению рисками, сказал НСН Михаил Агами.

Главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами объяснил в пресс-центре НСН, почему генетический анализ — не просто ещё один тест, а принципиально новый подход, который меняет правила игры и позволяет действовать на опережение.

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«Генетический анализ — это не дополнение к другим анализам, это переворот в медицине. Когда вы сдаёте анализ крови, вы получаете данные о факторах, которые могут меняться. Генетика даёт определённую траекторию, несколько возможных сценариев развития состояния здоровья. Обычный анализ крови этого не даёт. В нашей жизни зачастую приходится решать проблемы уже после того, как случилось нечто непредвиденное — когда перед тобой уже пролетел "чёрный лебедь". Генетический анализ даёт возможность заранее нивелировать риски. Я считаю, что это не панацея, но он существенно снижает риски. С ним намного легче решать все остальные проблемы», — сказал он.

Ранее Агами рассказал в пресс-центре НСН о возможностях превентивной медицины в стоматологии.

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