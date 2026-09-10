Украина ввела специальный режим на границе с Россией и Белоруссией

В Государственной погранслужбе Украины рассказали, что специальный пограничный режим установлен на земельных участках шириной в один километр вдоль линии госграницы. В указанных пределах запрещены свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение людей.

Также режимом предусмотрен запрет на работы, не связанные с военными действиями, обороной или охраной границы.

Отмечается, что данные ограничения обусловлены необходимостью усиления обороноспособности страны и риском возможного использования белорусской территории для дестабилизации ситуации в приграничных областях.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава готова полностью закрыть границу с Россией и Белоруссией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

