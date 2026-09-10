Украина ввела специальный режим на границе с Россией и Белоруссией
Украина ввела специальный режим на границе с Россией и Белоруссией. Как сообщает RT, решение было принято кабинетом министров страны.
В Государственной погранслужбе Украины рассказали, что специальный пограничный режим установлен на земельных участках шириной в один километр вдоль линии госграницы. В указанных пределах запрещены свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение людей.
Также режимом предусмотрен запрет на работы, не связанные с военными действиями, обороной или охраной границы.
Отмечается, что данные ограничения обусловлены необходимостью усиления обороноспособности страны и риском возможного использования белорусской территории для дестабилизации ситуации в приграничных областях.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава готова полностью закрыть границу с Россией и Белоруссией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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