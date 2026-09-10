Гриша Ургант представил новый альбом «Гостелерадио»
Телеведущий Иван Ургант выпустил под своим сценическим псевдонимом Гриша Ургант новый альбом «Гостелерадио». Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам шоумена, работа над пластинкой, вдохновленной советской киномузыкой 1970–1980‑х годов, заняла 14 лет. В неё вошли 12 песен и 11 коротких сцен-интерлюдий.
«Представьте. По шоссе едет ВАЗ-2106 1982 года. За рулем - Александр Зацепин. Пассажиры — Геннадий Гладков, Алексей Рыбников и Максим Дунаевский. Они едут к Раймонду Паулсу. А на крыше стоит Эдуард Артемьев с дельтапланом», — рассказал он в интервью подкасту Kuji.
Ургант добавил, что альбом «Гостелерадио» с 10 сентября будет доступен в цифровом виде, а примерно через месяц его выпустят на виниле.
Ранее оскароносный актёр Энтони Хопкинс выпустил свой дебютный музыкальный альбом «Life Is A Dream», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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