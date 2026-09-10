Гриша Ургант представил новый альбом «Гостелерадио»

По словам шоумена, работа над пластинкой, вдохновленной советской киномузыкой 1970–1980‑х годов, заняла 14 лет. В неё вошли 12 песен и 11 коротких сцен-интерлюдий.

«Представьте. По шоссе едет ВАЗ-2106 1982 года. За рулем - Александр Зацепин. Пассажиры — Геннадий Гладков, Алексей Рыбников и Максим Дунаевский. Они едут к Раймонду Паулсу. А на крыше стоит Эдуард Артемьев с дельтапланом», — рассказал он в интервью подкасту Kuji.

Ургант добавил, что альбом «Гостелерадио» с 10 сентября будет доступен в цифровом виде, а примерно через месяц его выпустят на виниле.

Ранее оскароносный актёр Энтони Хопкинс выпустил свой дебютный музыкальный альбом «Life Is A Dream», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».