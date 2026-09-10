В Госдуме назвали условие для получения пенсии в 100 тысяч рублей

Она указала на конвенцию Международной организации труда, согласно которой пенсия должна составлять 40% от утраченного заработка.

«Вот примерно рассчитаем, сколько составляет 100 тысяч пенсии, если это 40%... тогда можно будет понимать, что нужно всю жизнь... получать высокую зарплату, чтобы получить такую пенсию», — сказала парламентарий.

Бессараб добавила, что также увеличить пенсию позволит программа долгосрочных сбережений, в рамках которой государство «помогает положить дополнительно 360 тысяч рублей на счёт».

Ранее финансовый аналитик Юлиана Сорокина заявила, что размер минимальной пенсии неработающего пенсионера в 2027 году может составить около 17,8 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

