В Госдуме назвали условие для получения пенсии в 100 тысяч рублей

Чтобы получать большую пенсию необходимо на протяжении всей трудовой деятельности получать высокую официальную зарплату. Об этом «Ленте.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Космонавты и матери-героини: Кто в России получает пенсию выше 50 тысяч рублей

Она указала на конвенцию Международной организации труда, согласно которой пенсия должна составлять 40% от утраченного заработка.

«Вот примерно рассчитаем, сколько составляет 100 тысяч пенсии, если это 40%... тогда можно будет понимать, что нужно всю жизнь... получать высокую зарплату, чтобы получить такую пенсию», — сказала парламентарий.

Бессараб добавила, что также увеличить пенсию позволит программа долгосрочных сбережений, в рамках которой государство «помогает положить дополнительно 360 тысяч рублей на счёт».

Ранее финансовый аналитик Юлиана Сорокина заявила, что размер минимальной пенсии неработающего пенсионера в 2027 году может составить около 17,8 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗарплатаГосдумаПенсия

Горячие новости

Все новости

партнеры