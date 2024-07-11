В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов-камикадзе ВСУ

По его словам, на участке автодороги «Байцуры — Грузское» атаке подвергся служебный автомобиль сельхозпредприятия. Водитель с контузией самостоятельно обратился к медикам, после чего ему было назначено амбулаторное лечение.

«В селе Богун-Городок ещё один дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль. Водителя с контузией и баротравмой госпитализировали в городскую больницу №2 города Белгорода», - написал Гладков.

Он также добавил, что оба автомобиля полностью сгорели.

Ранее Гладков заявил, что пять женщин и двое мужчин пострадали при обстреле Шебекино, сообщает RT.