В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов-камикадзе ВСУ
Два автомобиля были атакованы дронами-камикадзе ВСУ в Борисовском районе Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, на участке автодороги «Байцуры — Грузское» атаке подвергся служебный автомобиль сельхозпредприятия. Водитель с контузией самостоятельно обратился к медикам, после чего ему было назначено амбулаторное лечение.
«В селе Богун-Городок ещё один дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль. Водителя с контузией и баротравмой госпитализировали в городскую больницу №2 города Белгорода», - написал Гладков.
Он также добавил, что оба автомобиля полностью сгорели.
Ранее Гладков заявил, что пять женщин и двое мужчин пострадали при обстреле Шебекино, сообщает RT.
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