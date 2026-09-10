Нападающего «Динамо» Тюкавина дисквалифицировали на два матча

Решение о дисквалификации было принято Контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК) РФС по итогам матча 7-го тура РПЛ со «Спартаком». Игра завершилась победой «Динамо» со счётом 2:1. Тюкавин был удалён на 72-й минуте матча за то, что ударил Джику.

Отмечается, что игрока «бело-голубых» наказали за агрессивное поведение. Один матч Тюкавин пропустит реально, а дисквалификация по второму — условная, c испытательным сроком до конца чемпионата.

Ранее главного тренера ФК «Балтика» Андрея Талалаева оштрафовали на 400 тысяч рублей и дисквалифицировали на четыре матча за оскорбительный жест в сторону трибун, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».