Нападающего «Динамо» Тюкавина дисквалифицировали на два матча
Нападающего московского ФК «Динамо» Константина Тюкавина дисквалифицировали на два матча. Об этом сообщает RT.
Решение о дисквалификации было принято Контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК) РФС по итогам матча 7-го тура РПЛ со «Спартаком». Игра завершилась победой «Динамо» со счётом 2:1. Тюкавин был удалён на 72-й минуте матча за то, что ударил Джику.
Отмечается, что игрока «бело-голубых» наказали за агрессивное поведение. Один матч Тюкавин пропустит реально, а дисквалификация по второму — условная, c испытательным сроком до конца чемпионата.
Ранее главного тренера ФК «Балтика» Андрея Талалаева оштрафовали на 400 тысяч рублей и дисквалифицировали на четыре матча за оскорбительный жест в сторону трибун, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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