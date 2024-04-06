ВС РФ ночью нанесли удар по предприятиям ВПК Украины

В российском оборонном ведомстве также отчитались о нанесении ударов по военным аэродромам и пунктам дислокации наемников. В Минобороны РФ уточнили, что все цели удара были достигнуты, а все назначенные объекты поражены.

Кроме того, бойцы ВС РФ уничтожили две украинские пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства около Харькова.

Ранее в Минобороны России сообщили, что экипажи самолетов Су-25 Воздушно-космических сил РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ, уничтожив спецтехнику и живую силу противника на северодонецком направлении, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

