Минобороны: российские военные освободили Водяное в ДНР
5 апреля 202415:43
Российские военные освободили населенный пункт Водяное на авдеевском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.
Как подчеркивается, подразделения группировки войск «Центр» после этого продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей.
В военном ведомстве уточнили, что при взятии Водяного нанесено поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ.
Ранее стало известно, что раненый российский боец в одиночку ликвидировал 27 боевиков ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru