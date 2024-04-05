Минобороны: российские военные освободили Водяное в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Водяное на авдеевском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

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Как подчеркивается, подразделения группировки войск «Центр» после этого продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей.

В военном ведомстве уточнили, что при взятии Водяного нанесено поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ.

Ранее стало известно, что раненый российский боец в одиночку ликвидировал 27 боевиков ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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