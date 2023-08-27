ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Киевской области

В ночь на воскресенье российская армия нанесла удар по военному объекту Украины в Киевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, удар был нанесен с применением высокоточного оружия. Целью стал аэродром в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области.

Конашенков заявил об успешности удара. Поражены все назначенные объекты, уточнил он.

Минобороны ранее заявило об отражении трех атак Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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