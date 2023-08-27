ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Киевской области

По его словам, удар был нанесен с применением высокоточного оружия. Целью стал аэродром в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области.

Конашенков заявил об успешности удара. Поражены все назначенные объекты, уточнил он.

Минобороны ранее заявило об отражении трех атак Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».

