ВС РФ нанесли удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины

Утром 13 января российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», рассказали в Минобороны России.

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В оборонном ведомстве также отчитались о нанесении ударов беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины, который производил снаряды 155, 152 и 125 мм, пороха и дроны. В результате ударов все назначенные объекты были поражены.

Ранее Минобороны России заявило, что за период с 6 по 12 января 2024 года в ходе спецоперации в плен сдались 48 украинских военных, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраинаМинобороны РФ

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