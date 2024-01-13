ВС РФ нанесли удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины
Утром 13 января российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», рассказали в Минобороны России.
В оборонном ведомстве также отчитались о нанесении ударов беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины, который производил снаряды 155, 152 и 125 мм, пороха и дроны. В результате ударов все назначенные объекты были поражены.
Ранее Минобороны России заявило, что за период с 6 по 12 января 2024 года в ходе спецоперации в плен сдались 48 украинских военных, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Роспотребнадзор пока не поступали жалобы из-за пожара на складе Wildberries
- Еще одна авария на теплосетях в Липецке оставила без отопления 40 жилых домов
- ВС РФ нанесли удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины
- Ущерб возместят: Продавцам и покупателям вернут деньги после пожара на складе в Петербурге
- Илон Маск высказался по факту смерти Гонсало Лиры в украинской тюрьме
- В Александринском театре отменили показы спектаклей по пьесе Бориса Акунина
- В Польше заявили об остановке начатой из-за активности авиации России операции
- На АвтоВАЗ опровергли информация о закрытии проекта Lada X-Cross 5
- Польша испугалась «активности российской авиации» и подняла свои самолеты
- Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 220
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru