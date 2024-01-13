ВС РФ нанесли удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины

В оборонном ведомстве также отчитались о нанесении ударов беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины, который производил снаряды 155, 152 и 125 мм, пороха и дроны. В результате ударов все назначенные объекты были поражены.

Ранее Минобороны России заявило, что за период с 6 по 12 января 2024 года в ходе спецоперации в плен сдались 48 украинских военных, напоминает «Радиоточка НСН».

