Посол РФ: Переговоры по Украине могут пройти в Женеве

Очередной раунд переговоров по Украине может пройти в Женеве, считает посол России в Берне Сергей Гармонин. Об этом он заявил ТАСС.

По словам дипломата, Швейцария может стать одной из потенциальных площадок для встречи «наравне с другими странами, если для этого есть логистические предпосылки». Как отметил Гармонин, важно, чтобы Берн обеспечил надлежащие условия для доступа представителей РФ без надуманных ограничений.

«В целом же Женева, как не раз отмечали российские официальные лица, не является для России предпочтительной площадкой», - указал посол.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на проведение очередного раунда переговоров по украинскому урегулированию, пишет 360.ru.

