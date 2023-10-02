ВС РФ на купянском направлении уничтожили гаубицу М109 «Паладин»

В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении склада артиллерийских боеприпасов ВСУ в ДНР. Российские силы продолжают наступление на южнодонецком и запорожском направлениях, отметили в Минобороны.

Кроме того, российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в районе Угледара в ДНР.

Ранее Минобороны сообщило о падении беспилотника в Краснодарском крае, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

