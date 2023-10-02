ВС РФ на купянском направлении уничтожили гаубицу М109 «Паладин»
2 октября 202315:20
Российские военные уничтожили гаубицу М109 «Паладин» на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении склада артиллерийских боеприпасов ВСУ в ДНР. Российские силы продолжают наступление на южнодонецком и запорожском направлениях, отметили в Минобороны.
Кроме того, российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в районе Угледара в ДНР.
Ранее Минобороны сообщило о падении беспилотника в Краснодарском крае, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru