ВС РФ на купянском направлении уничтожили гаубицу М109 «Паладин»

Российские военные уничтожили гаубицу М109 «Паладин» на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

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В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении склада артиллерийских боеприпасов ВСУ в ДНР. Российские силы продолжают наступление на южнодонецком и запорожском направлениях, отметили в Минобороны.

Кроме того, российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в районе Угледара в ДНР.

Ранее Минобороны сообщило о падении беспилотника в Краснодарском крае, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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