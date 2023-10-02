Военному ВСУ, приказавшему бомбить нефтебазу в России, предъявили обвинение в терроризме

СК России предъявил заочное обвинение в теракте украинскому военному, отдавшему приказ об атаке нефтебазы в Брянской области в 2022 году. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным СК, уголовное дело было возбуждено по факту сброса двух бомб на территорию нефтестанции «Русснефть-Брянск» 30 апреля 2022 года. Обвинение предъявили командиру 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко Вооруженных сил Украины Евгению Булацику.

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Следствие считает, что два бомбардировщика Су-24м по приказу Булацика незаконно пересекли воздушное пространство России, после чего сбросили над территорией Брянской области прицельно не менее двух бомб по нефтебазе, вернувшись после этого в воздушное пространство Украины.

Как утверждает ведомство, в результате опасности подверглись как минимум 10 гражданских лиц, находящихся в момент атаки на территории предприятия. Собственнику был нанесен ущерб на сумму более 16 миллионов рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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