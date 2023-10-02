Военному ВСУ, приказавшему бомбить нефтебазу в России, предъявили обвинение в терроризме

СК России предъявил заочное обвинение в теракте украинскому военному, отдавшему приказ об атаке нефтебазы в Брянской области в 2022 году. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным СК, уголовное дело было возбуждено по факту сброса двух бомб на территорию нефтестанции «Русснефть-Брянск» 30 апреля 2022 года. Обвинение предъявили командиру 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко Вооруженных сил Украины Евгению Булацику.