ВС РФ ликвидировали подполковника Безоглюка из «Азова»
Подразделения российской армии ликвидировали заместителя командира украинского отдельного отряда специального назначения «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) подполковника Игоря Безоглюка.
Информация об этом появилась сразу в нескольких Telegram-каналов российских военных корреспондентов. Уточняется, что подполковник Безоглюк отвечал за боевую и специальную подготовку бойцов.
По данным военкоров, украинский силовик был ликвидирован в понедельник, 26 сентября в ходе специальной военной операции.
В день объявления в России частичной мобилизации 21 сентября был произведён один из крупнейших обменов военнопленными с Украиной - на родину вернулись 55 российских военных в обмен на 215 украинских, в том числе бойцов полка «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). Киев также передал Москве бывшего народного депутата и лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука.
Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» политолог Богдан Безпалько, необходимо расследовать незаконную деятельность Медведчука, связаную с возможным хищением средств, которые были выделены Москвой на политическую работу на Украине.
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