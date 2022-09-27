ВС РФ ликвидировали подполковника Безоглюка из «Азова»

Подразделения российской армии ликвидировали заместителя командира украинского отдельного отряда специального назначения «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) подполковника Игоря Безоглюка.

Информация об этом появилась сразу в нескольких Telegram-каналов российских военных корреспондентов. Уточняется, что подполковник Безоглюк отвечал за боевую и специальную подготовку бойцов.

По данным военкоров, украинский силовик был ликвидирован в понедельник, 26 сентября в ходе специальной военной операции.

«Тайные договоренности»: В России призвали расследовать хищения Медведчука

В день объявления в России частичной мобилизации 21 сентября был произведён один из крупнейших обменов военнопленными с Украиной - на родину вернулись 55 российских военных в обмен на 215 украинских, в том числе бойцов полка «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). Киев также передал Москве бывшего народного депутата и лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука.

Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» политолог Богдан Безпалько, необходимо расследовать незаконную деятельность Медведчука, связаную с возможным хищением средств, которые были выделены Москвой на политическую работу на Украине.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВооруженные Силы РФ
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