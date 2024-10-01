ВС РФ ликвидировали около 60 руководителей бригады ВСУ в Херсонской области

Российские военные нанесли удар «Искандером» по зданию в поселке Великая Александровка в Херсонской области, сообщили в российском оборонном ведомстве.

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Отмечается, что в момент удара в здании проходило совещание руководства 37-й бригады морской пехоты ВСУ.

В Минобороны России отчитались об уничтожении около 60 человек руководящего состава, три микроавтобуса и 12 автомобилей.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении 340 военнослужащих, двое украинских солдат сдались в плен, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Коновалов Алексей
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