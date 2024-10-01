ВС РФ ликвидировали около 60 руководителей бригады ВСУ в Херсонской области

Отмечается, что в момент удара в здании проходило совещание руководства 37-й бригады морской пехоты ВСУ.



В Минобороны России отчитались об уничтожении около 60 человек руководящего состава, три микроавтобуса и 12 автомобилей.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении 340 военнослужащих, двое украинских солдат сдались в плен, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

