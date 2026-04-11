ВС РФ атаковали объекты промышленности и энергетической инфраструктуры Украины

Российские вооружённые силы нанесли удары по объектам, используемым ВСУ, — в том числе по объектам промышленной, энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ.

Российские силы ПВО за сутки сбили 693 украинских беспилотника

По данным ведомства, в ходе операций были поражены склады с безэкипажными катерами и беспилотниками дальнего действия, а также пункты временного размещения украинских военных формирований и иностранных наёмников. Всего под удар попали 152 района.

Кроме того, за указанный период российские средства ПВО успешно перехватили и уничтожили 12 управляемых авиабомб и 259 беспилотников самолётного типа, отмечают «Известия».

Ранее экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев сказал НСН, что украинские беспилотники могут атаковать Россию с территории стран Балтии на малых высотах, используя для запуска корабли и острова.

ФОТО: РИА Новости
