ВС РФ атаковали объекты промышленности и энергетической инфраструктуры Украины
Российские вооружённые силы нанесли удары по объектам, используемым ВСУ, — в том числе по объектам промышленной, энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в ходе операций были поражены склады с безэкипажными катерами и беспилотниками дальнего действия, а также пункты временного размещения украинских военных формирований и иностранных наёмников. Всего под удар попали 152 района.
Кроме того, за указанный период российские средства ПВО успешно перехватили и уничтожили 12 управляемых авиабомб и 259 беспилотников самолётного типа, отмечают «Известия».
Ранее экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев сказал НСН, что украинские беспилотники могут атаковать Россию с территории стран Балтии на малых высотах, используя для запуска корабли и острова.
