Врач закрыл собой палатку с ранеными бойцами от БПЛА ВСУ

Врач закрыл их своим телом от беспилотника Вооруженных сил Украины, который летел на палатку с бойцами. Хирург прооперировал семь спецназовцев, которые находились в медицинской палатке. В этот момент на нее летел дрон.

Хирург, увидев летательный аппарат, принял решение встать на его пути и закрыл своим телом вход.

Ранее российский боец под Авдеевкой закрыл собой сослуживцев от гранаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

