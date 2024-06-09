Врач закрыл собой палатку с ранеными бойцами от БПЛА ВСУ

В зоне проведения специальной военной операции российский военно-полевой хирург спас прооперированных им военных, сообщает «Лента.ру».

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Врач закрыл их своим телом от беспилотника Вооруженных сил Украины, который летел на палатку с бойцами. Хирург прооперировал семь спецназовцев, которые находились в медицинской палатке. В этот момент на нее летел дрон.

Хирург, увидев летательный аппарат, принял решение встать на его пути и закрыл своим телом вход.

Ранее российский боец под Авдеевкой закрыл собой сослуживцев от гранаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны РФ
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