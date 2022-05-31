Путин одобрил присвоение звания Героя России лейтенанту, спасшему сослуживцев на Украине
Президент России Владимир Путин поддержал предложение присвоить звание Героя России лейтенанту Балдану Цыдыпову, сообщает RT.
С соответствующей инициативой к главе государства обратился глава Бурятии Алексей Цыденов, рассказавший ему о том, что военнослужащий спас 150 сослуживцев во время спецоперации на Украине.
«Поддерживаю!» — ответил российский лидер в ответ на предложение Цыденова.
По словам главы Бурятии, во время внезапного нападения Цыдыпов развернул свой БТР и прикрыл колонну. В ходе неравного боя он подбил технику противника и спас своих товарищей. Цыденов добавил, что лейтенант был тяжёло ранен, ему ампутировали стопу.
Ранее Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову за мужество и героизм в ходе специальной военной операции, сообщает Ura.ru.
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