Путин одобрил присвоение звания Героя России лейтенанту, спасшему сослуживцев на Украине

С соответствующей инициативой к главе государства обратился глава Бурятии Алексей Цыденов, рассказавший ему о том, что военнослужащий спас 150 сослуживцев во время спецоперации на Украине.

«Поддерживаю!» — ответил российский лидер в ответ на предложение Цыденова.

По словам главы Бурятии, во время внезапного нападения Цыдыпов развернул свой БТР и прикрыл колонну. В ходе неравного боя он подбил технику противника и спас своих товарищей. Цыденов добавил, что лейтенант был тяжёло ранен, ему ампутировали стопу.

Ранее Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову за мужество и героизм в ходе специальной военной операции, сообщает Ura.ru.