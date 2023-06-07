Возле затопленного города Алёшки горят леса
7 июня 202305:06
В Херсонской области возле затопленного города Алёшки бушуют крупные лесные пожары, сообщил в Telegram председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
По его словам, огонь вспыхнул из-за артиллерийских обстрелов армии Украины. По его словам, в городе очень сложная ситуация, населенный пункт практически полностью затоплен.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия предупреждала ООН о планах Украины разрушить Каховскую ГЭС. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru