Возле затопленного города Алёшки горят леса

В Херсонской области возле затопленного города Алёшки бушуют крупные лесные пожары, сообщил в Telegram председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Байден заявил, что США продолжат помогать Украине после разрушения дамбы Каховской ГЭС

По его словам, огонь вспыхнул из-за артиллерийских обстрелов армии Украины. По его словам, в городе очень сложная ситуация, населенный пункт практически полностью затоплен.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия предупреждала ООН о планах Украины разрушить Каховскую ГЭС. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаХерсонЛесные Пожары

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