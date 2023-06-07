Возле затопленного города Алёшки горят леса

По его словам, огонь вспыхнул из-за артиллерийских обстрелов армии Украины. По его словам, в городе очень сложная ситуация, населенный пункт практически полностью затоплен.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия предупреждала ООН о планах Украины разрушить Каховскую ГЭС. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

