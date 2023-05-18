Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сообщают СМИ со ссылкой на онлайн-карту министерства цифровой трансформации страны.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Сигнал тревоги объявили в 20:51 (время совпадает с московским). Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Власти Одесской области ранее заявили о взрыве на промышленном объекте. До этого в столице региона произошла серия мощных хлопков.

Мэр Киева Виталий Кличко утром 18 мая сообщил о взрывах в Дарницком и Днепровском районах. По его словам, возгорание произошло в гаражном кооперативе, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: kv.dsns.gov.ua
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