Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сообщают СМИ со ссылкой на онлайн-карту министерства цифровой трансформации страны.
Сигнал тревоги объявили в 20:51 (время совпадает с московским). Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Власти Одесской области ранее заявили о взрыве на промышленном объекте. До этого в столице региона произошла серия мощных хлопков.
Мэр Киева Виталий Кличко утром 18 мая сообщил о взрывах в Дарницком и Днепровском районах. По его словам, возгорание произошло в гаражном кооперативе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru