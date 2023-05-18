Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины

Сигнал тревоги объявили в 20:51 (время совпадает с московским). Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Власти Одесской области ранее заявили о взрыве на промышленном объекте. До этого в столице региона произошла серия мощных хлопков.

Мэр Киева Виталий Кличко утром 18 мая сообщил о взрывах в Дарницком и Днепровском районах. По его словам, возгорание произошло в гаражном кооперативе, передает «Радиоточка НСН».

