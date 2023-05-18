Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Накануне в Одесской области промышленный объект был поражен ракетным ударом. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». 16 мая ВС РФ также нанесли с помощью высокоточного оружия массированный удар по военным объектам в Киеве.

Также в ночь на 18 мая взрывы были слышны и в столице – Дарницком и Днепровском районах, сообщаю СМИ. В Киевской военной администрации сообщили, что атака осуществлялась со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101, передает «Радиоточка НСН».

