Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины

По данным ведомства, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Донецкой республики.

Россия начала наносить удары по инфраструктуре соседней страны после теракта на Крымском мосту осенью 2022 года. В Москве заявили, что за диверсией стоят спецслужбы Украины.

В Винницкой области из-за взрыва поврежден инфраструктурный объект, сообщила 21 апреля пресс-секретарь украинских сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк. Об этом сообщает «Радиоточка НСН».

