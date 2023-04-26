Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины
Предупреждения об угрозе удара с воздуха прозвучали в трех областях Украины, свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации страны.
По данным ведомства, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Донецкой республики.
Россия начала наносить удары по инфраструктуре соседней страны после теракта на Крымском мосту осенью 2022 года. В Москве заявили, что за диверсией стоят спецслужбы Украины.
В Винницкой области из-за взрыва поврежден инфраструктурный объект, сообщила 21 апреля пресс-секретарь украинских сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк. Об этом сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru