Украинские диверсанты взорвали локомотивное депо в Мелитополе
Украинские диверсанты устроили взрыв на территории локомотивного депо в Мелитополе, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Накануне украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Запорожье.
По сообщениям журналистов, в городе объявили воздушную тревогу. Сигнал об угрозе с воздуха прозвучал и в окрестностях Запорожья. Также тревогу объявили в Днепропетровской области. Она расположена к северу от Запорожья.
ВСУ продвинулись в серой зоне на линии боевого разграничения в Запорожской области, заявил накануне врио главы региона Евгений Балицкий. Он уточнил, что подразделения украинской армии зашли в поселок Каменка, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru