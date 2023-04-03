Воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях Украины

Воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

СМИ сообщили о взрывах и воздушной тревоге в Харьковской области

Отмечается, что сначала сигнал тревоги прозвучал в Одесской области, примерно в 11:42 (мск).

Ранее, 31 марта, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в контролируемом Украиной городе Запорожье прогремели взрывы. По его словам, взрывы прогремели начиная с 00:11 по московскому времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаОдесса

Горячие новости

Все новости

партнеры