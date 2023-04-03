Воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях Украины
Воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Отмечается, что сначала сигнал тревоги прозвучал в Одесской области, примерно в 11:42 (мск).
Ранее, 31 марта, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в контролируемом Украиной городе Запорожье прогремели взрывы. По его словам, взрывы прогремели начиная с 00:11 по московскому времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru