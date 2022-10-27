Воздушная тревога вновь объявлена по всей Украины
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом свидетельствует онлайн сервис, визуализирующий информацию о воздушных тревогах и других угрозах на карте страны.
Украинские СМИ, со ссылкой на официальные структуры Киева сообщают о вероятности запуска ракет российской стратегической авиацией, сверхзвуковых ракет тактической авиацией. Кроме того, стало известно о выходе в Чёрное море корабля и подводной лодки ВМС РФ, оснащённых крылатыми ракетами «Калибр».
В среду, 26 октября тревога во всех областях Украины объявлялась четыре раза. Вооруженные силы России 10 октября начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины – спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», при атаках также применяются дроны-камикадзе.
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