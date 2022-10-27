Воздушная тревога вновь объявлена по всей Украины

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом свидетельствует онлайн сервис, визуализирующий информацию о воздушных тревогах и других угрозах на карте страны.

Украинские СМИ, со ссылкой на официальные структуры Киева сообщают о вероятности запуска ракет российской стратегической авиацией, сверхзвуковых ракет тактической авиацией. Кроме того, стало известно о выходе в Чёрное море корабля и подводной лодки ВМС РФ, оснащённых крылатыми ракетами «Калибр».