Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины
19 января 202312:14
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, следует из данных официальной онлайн-карты воздушных тревог.
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Отмечается, что сирены сработали около 11:14 мск.
Утром 19 января тревога была объявлена в Николаевской и Одесской областях, СМИ сообщали о взрывах в Николаеве.
Во вторник воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Днепропетровской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru