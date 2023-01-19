Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, следует из данных официальной онлайн-карты воздушных тревог.

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Отмечается, что сирены сработали около 11:14 мск.

Утром 19 января тревога была объявлена в Николаевской и Одесской областях, СМИ сообщали о взрывах в Николаеве.

Во вторник воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Днепропетровской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Украина
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