Воздушная тревога объявлена в трех украинских областях
4 июня 202321:57
В трех регионах Украины вечером 4 июня объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
В 20:42 сигнал воздушной тревоги подали в Днепропетровской области. Спустя минуту предупреждение прозвучало в Полтавской области и подконтрольной Киеву части Запорожской.
Генеральная прокуратура Украины 2 июня сообщила о задержании четырех киевских чиновников. Причиной стало закрытое во время воздушной тревоги бомбоубежище, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru