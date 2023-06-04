Воздушная тревога объявлена в трех украинских областях

В трех регионах Украины вечером 4 июня объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Глава киевского района призвал Кличко вместе подать в отставку

В 20:42 сигнал воздушной тревоги подали в Днепропетровской области. Спустя минуту предупреждение прозвучало в Полтавской области и подконтрольной Киеву части Запорожской.

Генеральная прокуратура Украины 2 июня сообщила о задержании четырех киевских чиновников. Причиной стало закрытое во время воздушной тревоги бомбоубежище, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:Воздушное пространствоУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры