Глава киевского района призвал Кличко вместе подать в отставку
Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников предложил мэру украинской столицы Виталию Кличко вместе подать в отставку на фоне инцидента с закрытыми бомбоубежищами во время воздушной тревоги.
Ранее офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело из-за убежища в Киеве, которое оказалось закрыто во время тревоги. Позже ведомство сообщило о задержании четырех человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кличко дал понять, что ответственность за ЧП с лежит прежде всего на главах районных администраций Киева, которых назначает офис президента Украины.
Ратников отметил, что ему известно о планах мэра отстранить главу районной администрации на время расследования дела. Чиновник предложил Кличко написать заявления об отставке одновременно.
«Вместе работаем для киевлян, вместе и отвечаем перед ними. <...> А то, по вашим словам, главы районных администраций отвечают абсолютно за все, что происходит в городе. Поэтому встает вопрос – а за что тогда отвечает мэр?» — цитирует Ратникова РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru