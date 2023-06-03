Глава киевского района призвал Кличко вместе подать в отставку

Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников предложил мэру украинской столицы Виталию Кличко вместе подать в отставку на фоне инцидента с закрытыми бомбоубежищами во время воздушной тревоги.

В Киеве прошли задержания по делу о закрытом бомбоубежище

Ранее офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело из-за убежища в Киеве, которое оказалось закрыто во время тревоги. Позже ведомство сообщило о задержании четырех человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кличко дал понять, что ответственность за ЧП с лежит прежде всего на главах районных администраций Киева, которых назначает офис президента Украины.

Ратников отметил, что ему известно о планах мэра отстранить главу районной администрации на время расследования дела. Чиновник предложил Кличко написать заявления об отставке одновременно.

«Вместе работаем для киевлян, вместе и отвечаем перед ними. <...> А то, по вашим словам, главы районных администраций отвечают абсолютно за все, что происходит в городе. Поэтому встает вопрос – а за что тогда отвечает мэр?» — цитирует Ратникова РИА Новости.

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ФОТО: Telegram Виталия Кличко
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