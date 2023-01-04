Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины
Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Так, об опасности предупредили жителей Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской областей, пишет RT.
В первый день года на всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога, напоминает Ura.ru. Позже местные власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Киевской области.
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