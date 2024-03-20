Шойгу: В Вооруженных силах РФ в 2024 году создадут две общевойсковые армии

По его словам, в 2024 году планируется создать две общевойсковые армии и 30 соединений.

«В том числе 14 дивизий и 16 бригад», - добавил министр.,

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций в Госдуме заявил о важности укрепления обороноспособности и безопасности страны, сообщает RT.

