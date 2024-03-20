Шойгу: В Вооруженных силах РФ в 2024 году создадут две общевойсковые армии
20 марта 202414:59
Россия продолжит совершенствование боевого и численного состава своих Вооружённых сил соразмерно возникающим угрозам её военной безопасности. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, в 2024 году планируется создать две общевойсковые армии и 30 соединений.
«В том числе 14 дивизий и 16 бригад», - добавил министр.,
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций в Госдуме заявил о важности укрепления обороноспособности и безопасности страны, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru