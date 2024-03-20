Шойгу: В Вооруженных силах РФ в 2024 году создадут две общевойсковые армии

Россия продолжит совершенствование боевого и численного состава своих Вооружённых сил соразмерно возникающим угрозам её военной безопасности. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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По его словам, в 2024 году планируется создать две общевойсковые армии и 30 соединений.

«В том числе 14 дивизий и 16 бригад», - добавил министр.,

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций в Госдуме заявил о важности укрепления обороноспособности и безопасности страны, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Минобороны РФ
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСергей ШойгуМинобороны РФ

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